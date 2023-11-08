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中職／41歲台灣大賽先發還是會緊張 林智勝喊：需要導航

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影

「很緊張，非常緊張。」林智勝聽到自己今天要先發，心情跟年輕人一樣，他說：「畢竟是41歲第1次在總冠軍賽先發。」尤其又具有守備任務，讓他直呼「需要導航」。

味全龍隊與樂天桃猿隊的中職爭冠進入第4戰，龍隊先發陣容微調，林智勝取代拿莫．伊漾擔任一壘手，打第5棒，林智勝過去總冠軍賽的經驗，是總教練葉君璋決定調整的原因。

今年是林智勝生涯第10次打總冠軍賽、累積出賽47場，兩隊沒有人比他經驗更豐富，然而面對大賽還是會緊張，林智勝說：「因為還要守備，希望可以幫助到球隊，如果只有打擊就不會緊張。」

味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影

龍隊目前落居1勝2敗的劣勢，林智勝指出，陣中球員99%都是年輕人，第1場看起來還有些緊張，但後面2場已經能夠突破困境，雖然輸球，但看得出來有所發揮。

「第二場是（黃）子鵬投得很好。」林智勝說：「有問過他們，子鵬的尾勁跟例行賽不一樣，冠軍戰投手就是會這樣，腎上腺素幫忙會不一樣，我們的投手也是。」至於昨天則是，「對方正常發揮，追分本來就是他們的強項。」

林智勝 樂天桃猿 中職

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