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中職／ 最強外掛安芝儇領軍 台鋼啦啦隊擁韓籍教練團

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓，不僅有「最強外掛」安芝儇擔任指導，還邀請到朴旻曙、柳炫朱等啦啦隊女神組成教練團。
台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓，不僅有「最強外掛」安芝儇擔任指導，還邀請到朴旻曙、柳炫朱等啦啦隊女神組成教練團。

台灣鋼鐵集團邀請「最強外掛」安芝儇擔任WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓指導，並成為首位正式隊員，6日開訓的課程中，甚至還邀請到朴旻曙、柳炫朱等啦啦隊女神作為教練，帶來精實的韓式啦啦隊應援訓練的風格。

台鋼集團公布WING STARS啦啦隊培訓韓籍教練團成員，邀請到韓國職排首爾友利卡蜜蜂啦啦隊的清純精靈朴旻曙，以及曾為韓國女團OhBliss成員、現為效力於首爾友利卡蜜蜂啦啦隊的舞蹈女神柳炫朱。

教練團隊將韓國職業排球、足球、籃球、棒球等領域累積豐富經驗，帶給WING STARS啦啦隊培訓成員，規劃從應援到舞蹈的精實訓練內容，在訓練過程中發掘明日之星。

為期三週的WING STARS啦啦隊選拔專屬培訓，除了匯聚最強外掛的培訓指導安芝儇以及韓籍教練團隊，台鋼集團同步規劃歌唱、口語表達、儀態、彩妝等健全的基礎課程，讓培訓成員們不只是應援與舞蹈的練習，更著重成員們未來的多元發展性。

隨著專屬培訓的熱烈進行，台鋼集團將不定期與球迷朋友們分享培訓現場，更預告在12月9日的決賽登場前，將會有培訓成員的人氣票選，請鎖定WING STARS啦啦隊Facebook官方粉絲團，或Instagram官方帳號：wing_stars_official

啦啦隊 台鋼 排球

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