韓職／總冠軍賽矛盾對決！ KT巫師強投力壓LG雙子搶下首勝

亞洲最晚開戰的棒球總冠軍戰：韓國大賽，是一場矛與盾對決的系列賽！

韓職季後賽經歷冒泡賽後，由睽違21年再闖入韓國大賽的LG雙子，迎戰KT巫師，7日首戰雙方打出精彩投手戰，最終由客隊KT拔得頭籌。本次韓國大賽看點在於LG引以為傲的火力，能否打穿KT強悍的先發輪值，KT三大強投領軍的輪值在季賽繳出聯盟最多的38次優質先發，是個矛盾對抗戰。

KT搶首勝

今年亞洲各國棒球聯賽最晚開打總冠軍賽的就是韓職，韓職季後賽賽制採取冒泡賽，從季賽第5（斗山熊）與第4（NC恐龍）先打外卡決定戰，橫掃勝出的NC再於準季後系列賽、對決季賽老三（SSG登陸者），再次完成橫掃的NC於季後系列賽先搶2勝，但隨後慘遭老二KT巫師完成「逆橫掃」（輸二贏三），最終的韓國大賽仍是季賽一二的對決，由KT巫師對決以逸待勞的龍頭：LG雙子。

根據《韓媒CJ新聞網》報導，7日晚間開打的韓國大賽G1迎來滿場球迷，總計23750人擠滿首爾蠶室球場，睽違21年再闖韓國大賽的超人氣球隊LG，推出前響尾蛇好手、洋投凱利把關，而KT也祭出國手級的側投高永表掛帥，2大強投都繳出精彩內容，雙雙僅失2分退場。

勝利關鍵在於牛棚，本季破繭而出的KT隊22歲好手孫東賢，以22球封鎖兩局，繳出2K、沒被上壘的佳績，拿下勝投，反觀LG國手級的終結者「小石佛」高祐錫失手，遭到KT強棒文相澈長打狙擊，失掉關鍵分，終場KT就以3：2反客為主勝出。







KT年輕的後援主力孫東賢。（photo from KT wiz Facebook Officials）

矛與盾大對決

本季韓國大賽後續看點是矛盾之爭，季賽老二的KT擁有聯盟最穩定的先發輪值群，由高永表、裴志晟、洋將奎瓦斯與本傑明組成的輪值，季賽共繳出38次優質先發、為全聯盟最多，KT牛棚也很強悍，上一輪系列賽MVP的孫東賢、終結者金載潤、本季中繼王朴英賢（去年球團第一指名）組成必勝防波堤，即便少了國家隊先發蘇衍準，KT投手仍是最堅固的盾。

人氣爆棚的首都球隊LG雙子則被認為是最強之矛，他們擁有最豪華的打線，季賽團隊打擊率、得分、盜壘都位列聯盟最佳，打線以3名國家隊打者為首：旅外大砲金賢洙、「二兵」吳智煥、快腿朴海旻，搭配打擊榜第三名的洪昌基，與洋砲迪恩，還有年輕的亞運國手文保景，這群有長程火力、短程機槍、頂級快腿的打線是LG致勝關鍵，矛（LG）盾（KT）之爭的韓國大賽頗有看頭。

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