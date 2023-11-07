中職／一棒突破陳金鋒隊史紀錄 林智平謙稱：是學弟的努力

陳金鋒保有的隊史最年長總冠軍賽安打紀錄，5日被悄悄刷新，38歲的樂天桃猿隊林智平一棒突破「鋒神」紀錄，他得知後也意外：「真的嗎？完全不知道。」

樂天桃猿隊在總冠軍賽第二戰延長11局以4：0擊敗味全龍隊，扳平戰線，林智平先在第9局代跑登場，在壘間出局，隨後在第11局的打席敲安。

林智平這支安打，以38歲227天締造隊史最年長總冠軍賽敲安紀錄，打破陳金鋒2015年10月25日時的37歲362天，若林智平在後續場次再有安打，將由自己突破自己。

得知突破陳金鋒的紀錄，林智平謙虛回應：「學弟他們的努力，我才有這個機會，我就是按部就班等待機會，有機會就是盡全力去表現。」林智平在代打時有佳績，需要棒子時，仍是令人信賴的打者，他指出，「在下面有沒有去觀察還是滿重要，上去就做對自己比較有利的事情，不用刻意去求長打，把最基本所想要的做好。」

此外，前役在壘間出局，他還原當下並非盜壘，而是看時機的起跑，當時一壘跑壘教練下達球落地的話就跑，但自己當下對距離有點遲疑，導致有點慢了。僅管桃猿球迷之間有林智平壘間出局球隊勝率就高的「都市傳說」，但他說：「把成功率拉高，當然是最好。」