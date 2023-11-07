中職／哪隊首棒先開張安打？葉總改交付最穩定的李凱威開路

總冠軍賽打完前兩戰，味全龍、樂天桃猿隊第一棒打擊率尚未開張，今天打線變動，林立重回猿隊第一棒，味全龍隊則將首棒交付最穩定的打者李凱威。

兩隊在這波系列賽第一棒的棒次上都尚未出現安打，龍隊為9打數0安打、吞下7K，其中先發第一棒拿莫．伊漾8支0、6K；猿隊則是12打數沒安打，包括林立、陳晨威都是各6打數沒安打，且連上壘都掛蛋，除了首棒之外，猿隊在第2、8、9棒的打擊率也尚未開張。

兩軍第一棒打擊率尚未突破鴨蛋，今天打線都有調整，龍隊有不小變動，拿莫．伊漾調到第八棒，開路先鋒的位置換上李凱威，冉承霖的位置也換上老將高孝儀。

總教練葉君璋表示，「拿莫在打感覺有比較興奮，反而影響他好的策略，也許放後面棒次，看看隊友先打，壓力不用那麼大。」至於換上李凱威，他指出，「凱威算是我們打擊最穩定的，不管是選球或各方面，第三戰應該利用他的優點。」

猿隊將林立回歸第一棒、陳晨威回到九棒，林泓育也首度先發，總教練曾豪駒考量林泓育對戰鋼龍數據佔優，此役將指定打擊交給「小胖」，廖健富先在板凳待命。

味全龍隊先發打線

第一棒 李凱威 二壘手

第二棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第三棒 郭天信 中外野

第四棒 劉基鴻 三壘手

第五棒 蔣少宏 捕手

第六棒 林孝程 左外野

第七棒 高孝儀 右外野

第八棒 拿莫．伊漾 一壘手

第九棒 張政禹 游擊手

先發投手 鋼龍

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 林立 二壘手

第二棒 陳俊秀 一壘手

第三棒 梁家榮 三壘手

第四棒 林泓育 指定打擊

第五棒 林承飛 游擊手

第六棒 朱育賢 左外野手

第七棒 成晉 右外野手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 陳晨威 中外野手

先發投手 曾仁和