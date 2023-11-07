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中職／季中遭餅總痛批「屢勸不聽」 李丞齡決意離隊任意引退

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
外野手李丞齡因個人生涯規畫，向球團表達離隊想法，形同任意引退。 聯合報系資料照
外野手李丞齡因個人生涯規畫，向球團表達離隊想法，形同任意引退。 聯合報系資料照

統一獅隊賽季止步季後挑戰賽，總教練林岳平向球團提出請辭，球團強力慰留，領隊蘇泰安肯定他的帶隊成績，確定餅總明年繼續帶領獅隊。

獅隊在挑戰賽以1勝3敗遭到樂天桃猿隊淘汰，上半季奪冠，卻在下半季戰情急跌，最終未拿到台灣大賽門票，餅總在球季落幕後自責提出請辭想法。

蘇泰安認為，林岳平任內帶隊拿下1座總冠軍、3座季冠軍，成績已經很好，希望他能繼續帶隊，今年球季確實有需要加強的部分，已在秋訓投入強化並持續規畫明年補強。

此外，外野手李丞齡因個人生涯規畫，向球團表達離隊想法，形同任意引退，蘇泰安也證實並尊重。

李丞齡為獅隊2018年第4輪指名選進的選手，今年60人名單註冊時將李丞齡註銷，林岳平直接點名生活管理有問題，且屢勸未修正，引起極大討論。

李丞齡在球季尾聲萌生離隊想法，蘇泰安證實已經接到消息，李丞齡有當面表達想法，球團雖慰留，鼓勵他繼續磨練，但他相當堅定，聽完他的想法也尊重他的決定，此舉也形同任意引退，球團會在繳交保護名單時向聯盟一併提出。

蘇泰安 林岳平 統一獅

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