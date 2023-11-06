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黑豹旗／徐翔聖先發飆10K 鶯歌搶勝晉級32強

中央社／ 台北6日電
徐翔聖。 報系資料照
徐翔聖。 報系資料照

黑豹旗青棒賽64強鶯歌工商今天與羅東高工交手，鶯歌派出先前日職育成選秀獲指名的投手徐翔聖先發，投5局飆10K無失分，二刀好手曾偉喆開轟，終場以7比0搶勝晉級。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強鶯歌工商今天與羅東高工在桃園青埔棒球場交手，鶯歌陣中台日混血投手徐翔聖，先前在日職育成選秀會首輪被東京養樂多燕子隊指名，將於明年畢業後完成簽約程序，今天也在黑豹旗先發出賽。

徐翔聖僅在2局被敲出內野安打，總計用67球投5局被敲出1支安打，飆出10次三振，但也投出偏多3次觸身球保送，今年U18世界盃棒球賽國手林鉑濬後援登板，投2局投出3次三振，兩人聯手壓制，沒有失掉分數。

鶯歌陣中另一名U18世界盃國手曾偉喆今天先發打4棒、守三壘，鶯歌1局上就靠著曾偉喆3分砲取得領先，2局上再靠著保送、簡頎恩三壘打送回第4分。

鶯歌5局上靠著接連2支安打再添1分，7局上靠著單局2安2保送、對手1次守備失誤再拿下2分，拉開領先差距，順利搶下比賽勝利、晉級32強賽。

黑豹旗 棒球

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