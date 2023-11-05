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日職／阪神虎時隔38年奪「日本一」 上千警力防虎迷跳河

中央社／ 東京5日專電
阪神封王，球迷跳河。 法新社
阪神封王，球迷跳河。 法新社

日本職棒總冠軍賽今晚在大阪京瓷巨蛋進行關鍵第7戰，阪神虎隊終場以7比1贏歐力士猛牛，睽違38年再奪「日本一」。在比賽結束前，大阪道頓堀附近陸續湧入群眾，大阪警方出動1300名警力維安。

日本職棒總冠軍賽今晚在大阪京瓷巨蛋進行萬眾矚目的關鍵第7戰，結果阪神虎隊睽違38年再奪「日本一」。

比賽結束後，日本富士電視台實況轉播大阪知名景點心齋橋、道頓堀周邊的情況，從電視螢幕上可看到警員密佈的情況。

多家電視報導指出，在比賽還沒結束前，人潮陸續湧現，警方實施分流，防止民眾駐足、聚集或引起推擠、踩踏。還有許多民眾是前來看是否有虎迷興奮過度跳道頓堀川。

阪神虎今年9月14日贏得央聯冠軍時，在1300名警力維安下，大批球迷聚在橫跨道頓堀川的戎橋附近狂歡慶祝，有26人興奮跳河。

阪神虎1985年10月16日首度奪得「日本一」時，許多虎迷興奮地跳入道頓堀川，當時販售炸雞的肯德基頓堀分店的「肯德基爺爺」還被虎迷抬起丟入河裡失蹤，之後阪神虎就和總冠軍無緣，後來被說成是「肯德基爺爺的詛咒」。今天阪神虎再度奪冠，被說是肯德基爺爺的詛咒已解。

虎迷慶祝方式多元，前阪神虎球員經營的烤肉店推出平時一份980日圓（約新台幣215元）的神戶牛烤肉降至38日圓（約新台幣8元）的優惠方案。

這家店今年5月開業，經理是阪神虎前投手加藤隆行，店主是前阪神虎球員岡本浩二，今晚店內湧進大批虎迷。

報導說，今天比賽來到4局，阪神虎球員諾瑟（Sheldon Neuse）擊出3分全壘打。虎迷赤石博士（住在神戶市的上班族）說，當時他正在店內吃諾瑟超愛吃的神戶牛烤肉，因興奮過頭，肉烤得太焦，於是立刻加點3人份的烤肉來吃。

加藤隆行說，實在太棒了，今天和自己被阪神虎指名入隊當天一樣開心。6日起提供為期3天的優惠服務，阪神虎總教練岡田彰布最愛吃的Karubi（牛肋骨與肋骨之間的肉）烤肉一份僅38日圓。

阪神封王上千警力進駐。 法新社
阪神封王上千警力進駐。 法新社

阪神虎 日本職棒 歐力士猛牛

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