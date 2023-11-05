中職／3安+盜壘夢回2018 陳俊秀：我太慢沒人注意

夢回2018年，陳俊秀今天在總冠軍賽第二戰有著單場3安、盜壘成功，前一次都已是5年前，那一年陳俊秀幫助Lamigo桃猿隊奪冠，更獲選總冠軍賽MVP。

樂天桃猿隊今晚在延長賽11局以4：0擊敗味全龍隊，在總冠軍賽扳回一城，梁家榮的致勝安打是關鍵，陳俊秀也有著5打數3安打演出，在11局上破蛋後繼續為球隊追加分數。

陳俊秀前一次總冠軍賽單場3安是2018年，他說：「今天是運氣好，打得沒很扎實。」面對總冠軍賽想法都一樣，「就是想上壘、想要安打，幫助球隊的想法去做。」

35歲又4天的陳俊秀更在2局下有盜壘演出，超越2017年詹智堯的34歲又302天，成為隊史總冠軍賽盜壘成功的最年長球員，也是生涯連4次總冠軍賽盜壘成功，陳俊秀笑說：「當下想說試試看，他也沒有防備，我跑太慢，沒有人注意我吧。」

今年總冠軍賽龍猿鬥前兩場都打到延長賽才分勝負，兩隊打擊手感都有點冷，陳俊秀說：「兩隊投手都不錯，沒什麼失投，這樣的比賽打起來不容易，有壓力在，結果是滿好的比賽，感覺像是打了3場，可能到家才會感覺到累。」