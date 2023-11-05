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梅花旗／延長賽搶勝 東大奪隊史首冠

中央社／ 台北5日電
台東大學奪下隊史梅花旗首冠。
台東大學奪下隊史梅花旗首冠。

梅花旗大學棒球錦標賽冠軍戰台東大學今天與國立體大交手，兩隊正規7局打完4比4僵持不下，8局下台東大學靠著再見高飛犧牲打以5比4獲勝，奪下隊史梅花旗首冠。

112年梅花旗大學棒球錦標賽冠軍戰，台東大學與國立體大在宜蘭羅東棒球場交手，國體1局上靠著陳堃益適時安打先馳得點，台東大學1局下靠著保送、犧牲觸擊、內野安打、失誤跑回追平分。

台東大學2局下再靠著余義安打、失誤、滾地球跑回超前分，國體3局上攻勢再起，陳堃益滿壘適時安打送回2分，4局上再靠著觸身球保送、對手接連失誤跑回分數，取得4比2領先。

台東大學4局下、5局下各拿1分，扳平比數，兩隊7局打完4比4僵持不下，突破僵局制延長賽8局上台東大學後援投手鍾允華穩守不失分，8局下台東大學靠著失誤、余義再見高飛犧牲打送回致勝分奪冠。

鍾允華後援1.2局僅被敲出1支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，為冠軍戰勝投；陽任楷冠軍戰中繼4局僅被敲出2支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，無關勝敗，獲選賽會最有價值球員。

季軍戰台灣體大與台北市大交手，台體大呂昱廷先發6局被敲6支安打，投出4次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，好投壓制是球隊搶勝功臣。

台體大前5局沒有拿下分數，6局下靠著陳致均二壘打，一棒送回2分、超前比數，台體大終場以2比1拿下季軍。

梅花旗 棒球

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