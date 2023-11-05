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中職／龍隊Movie Time衣服有意義 鼓勵把握機會創造精采

中央社／ 台北5日電
龍隊Movie Time(左二)衣服有意義。 味全龍臉書
龍隊Movie Time(左二)衣服有意義。 味全龍臉書

中職總冠軍賽味全龍隊賽前練習穿著一件有意義的衣服，是吉力吉撈鞏冠發想，勉勵大家上場就像Movie Time，把握機會創造精采，也把近期由洋投鋼龍發想的手勢遊戲印在衣服上。

中華職棒總冠軍賽昨天開打，但開打前兩天左右，看到龍隊球員練球時身上會穿著一件特別的衣服，上面寫著Let's go guy movie time，並有一個比著OK朝下的手勢。

這件衣服是龍隊打者吉力吉撈．鞏冠發想，印了約100件左右發送給一軍的球員、教練團，吉力吉撈．鞏冠解釋，這個概念是先前打擊教練克拉克（PhilClark）鼓勵的話，每次上場打擊都要相信自己做得到、自己是最棒的，要在場上創造Big Time、MovieTime，讓每個片刻都像吃著爆米花看電影一樣的精采。

吉力吉撈．鞏冠希望這件衣服可以提醒自己、也激勵隊友，不管投手、守備、打擊，任何時刻都要在場上創造屬於自己的精采。

至於「OK朝下的手勢」，吉力吉撈．鞏冠表示，這是陣中洋投鋼龍發想的小遊戲，這個手勢要比在腰帶以下，只要叫隊友名字時比著手勢，隊友有瞄到手勢就算隊友輸，小遊戲也可以緩和緊張氣氛。

龍隊打擊教練張泰山曾表示，吉力吉撈．鞏冠就像另一名龍隊強打劉基鴻的良師，帶著劉基鴻成長，但吉力吉撈．鞏冠謙虛表示，兩人關係就是很好的朋友，劉基鴻剛進到職業時不知道怎麼調整，也都會主動發問，自己也不會吝嗇分享。

劉基鴻首度打總冠軍賽昨天首戰就當英雄，單場雙響砲、延長賽14局敲出再見轟，吉力吉撈．鞏冠直呼：「很厲害的小子，他才23歲！」

吉力吉撈 鞏冠 劉基鴻

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