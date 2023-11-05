中職／劉基鴻再見轟 伍鐸獻吻：開心看到他成長

味全龍隊昨晚以3：2擊敗樂天桃猿隊，在總冠軍賽搶下首勝，劉基鴻在14局下敲出再見轟的一刻，隊友全部興奮衝上前慶祝，洋投伍鐸更是對他又抱又親，伍鐸表示：「很開心看到他的成長。」

龍隊今年總冠軍賽帶進3名洋投，布里悍、鋼龍是先發不二人選，伍鐸擊敗錡龍入列的原因是總教練葉君璋認為，他的角色更多元，可先發、可後援。

總冠軍賽首戰伍鐸就展現特色，中繼投了3局，吃下夠多的局數，雖然丟掉1分讓比賽追平，但也讓球隊等到最後獲勝機會到來，對於未來可能的先發角色，伍鐸說：「重點還是在今天，球隊有需要我就上，明天的事明天再準備。」

談到昨天賽後對劉基鴻的親密舉動，伍鐸表示：「來球隊這3年，看見他的成長，昨天那支全壘打，無論是對他本人或是對球隊來說，都是意義重大，看到他有這樣的表現，我再高興不過了。」

伍鐸也好奇，劉基鴻在總冠軍賽初登場就單場雙響砲，是不是史上第一人？他猜得沒錯。伍鐸表示：「看到年輕球員有這樣的表現，真的很酷。」

龍隊升上一軍短短三年就打進總冠軍賽，年輕球員在首戰表現並不生澀，伍鐸表示：「球隊在這方面是很有系統去安排，讓他們更加成熟，無論身體、心理上都是。」