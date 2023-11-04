梅花旗／東大李冠中7局完封勝 5日與國體爭冠
梅花旗大學棒球錦標賽4強，台東大學李冠中7局完封勝，率隊以6比0擊敗台體大，隊史首度闖進冠軍戰。國體大一度9分落後苦追，與北市大鏖戰至延長賽，靠著顏采丞再見安以14比13奪勝晉級。
112年梅花旗大學棒球錦標賽4強今天在宜蘭羅東棒球場舉行，台東大學與台灣體大交手，台東大學派出投手李冠中先發展現壓制力，李冠中總計用83球完投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振，無失分，好投壓制率隊搶勝。
台東大學今天團隊敲出10支安打，外野手曾宇慶打擊手感佳，今天3打數敲出2支安打，4局下敲出陽春砲，總計貢獻1分打點。台東大學過去梅花旗最佳成績為2020年季軍，今年首度闖進冠軍戰，明天力拚隊史首冠。
國立體大今天與台北市大交手形成激戰，國體一度9分落後但展現韌性，4局下先追1分，6局下追回2分，7局下靠著單局4安、3保送、1次守備失誤，一口氣追回6分，9比9扳平比數。
兩隊鏖戰至延長賽第8局，8局上北市大拿下4分，8局下國體靠著四壞保送、2次觸身球保送、暴投先拿下3分，2人出局後顏采丞再見安，一棒2分幫助球隊搶下關鍵勝利。
國體大上一次闖進梅花旗冠軍戰為2021年，當年冠軍戰不敵台體大、拿下亞軍，上一次拿下梅花旗冠軍已經是2014年，明天冠軍戰與台東大學交手、力拚重返榮耀。
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