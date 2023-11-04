日職／阪神虎今晚可能奪日本一 駐大阪辦事處籲旅客避開道頓堀
日本職棒正進行睽違59年的「關西對決」總冠軍賽，由於阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避開道頓堀等地，以維自身安全。
阪神虎與歐力士猛牛今天將進行總冠軍賽第6戰。阪神虎在前5戰拿下3勝，只差一勝就可奪冠。
冠軍最快將於今晚出爐，台北駐大阪經濟文化辦事處透過社群媒體「臉書」宣導，屆時心齋橋、道頓堀等地區周邊可能發生推擠意外及刑事案件，旅客應盡量避免前往，並注意自身安全。
如果阪神順利封王，預料以大阪南區道頓堀為主的地區將聚集大量球迷，大阪府警察本部將動員約1300名警力維安，避免發生意外。
阪神今年9月14日奪得聯盟冠軍時，大量球迷聚在橫跨道頓堀川的戎橋附近狂歡慶祝，有26人興奮跳河。
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