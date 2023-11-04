快訊

女星辦完婚禮才6個月就鬧掰 認沒共識「已結束婚姻生活」

日職／阪神虎今晚可能奪日本一 駐大阪辦事處籲旅客避開道頓堀

中央社／ 東京4日綜合外電報導
阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避開道頓堀等地，以維自身安全。 路透
阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避開道頓堀等地，以維自身安全。 路透

日本職棒正進行睽違59年的「關西對決」總冠軍賽，由於阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避開道頓堀等地，以維自身安全。

阪神虎與歐力士猛牛今天將進行總冠軍賽第6戰。阪神虎在前5戰拿下3勝，只差一勝就可奪冠。

冠軍最快將於今晚出爐，台北駐大阪經濟文化辦事處透過社群媒體「臉書」宣導，屆時心齋橋、道頓堀等地區周邊可能發生推擠意外及刑事案件，旅客應盡量避免前往，並注意自身安全。

如果阪神順利封王，預料以大阪南區道頓堀為主的地區將聚集大量球迷，大阪府警察本部將動員約1300名警力維安，避免發生意外。

阪神今年9月14日奪得聯盟冠軍時，大量球迷聚在橫跨道頓堀川的戎橋附近狂歡慶祝，有26人興奮跳河。

阪神虎 歐力士猛牛 日本職棒

延伸閱讀

中職／台灣大賽首勝86.67%封王 4次逆轉葉總參與2次

日職／阪神單局6分KO歐力士 再1勝結束38年封王乾旱期

MLB／遊騎兵開胡後剩這5隊未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起1好球慘劇不敢大意

相關新聞

中職／徐若熙先發引2疑慮 葉總有信心：他有這樣的能力

味全龍隊在總冠軍賽首戰推出徐若熙先發，在不少人意料之外，總教練葉君璋點出外界疑慮主要有2點，一是年紀、二是手臂，但期待徐...

中職／桃猿維持3連勝打線 曾總未啟用林泓育考慮近況

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，面對味全龍隊首戰出牌本土強投徐若熙，樂天桃猿隊並未因此排出「打熙高手」林泓育，維持嚴宏鈞蹲捕...

中職／關鍵在抗壓 葉君璋看小龍：今天是期待

「昨天之前還在緊張。」味全龍隊總教練葉君璋觀察這批小龍，迎接今晚的總冠軍賽第一戰，心情切換成「期待」模式，葉總也點出，關...

中職／聽聞葉總已開示G2先發 曾總笑答：為什麼要學人家

味全龍隊首戰推出徐若熙後，第二場先發投手呼之欲出，樂天桃猿隊的出牌，總教練曾豪駒賽前受訪時回應「賽後就知道」，聽聞龍隊已...

日職／阪神虎今晚可能奪日本一 駐大阪辦事處籲旅客避開道頓堀

日本職棒正進行睽違59年的「關西對決」總冠軍賽，由於阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避...

日職／張奕帶來肩傷痊癒好消息 「已能像歐力士時期投球」

前西武旅日好手張奕本季表現不佳，整年只在一軍出賽5場，日前被西武獅宣告戰力外，他也立即表示會參加今年的測試賽延續生涯，今天則在社群PO出投球影片，表示肩膀傷勢已完全無礙，已經恢復在歐力士時期的感覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。