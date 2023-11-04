日職／阪神虎今晚可能奪日本一 駐大阪辦事處籲旅客避開道頓堀

前西武旅日好手張奕本季表現不佳，整年只在一軍出賽5場，日前被西武獅宣告戰力外，他也立即表示會參加今年的測試賽延續生涯，今天則在社群PO出投球影片，表示肩膀傷勢已完全無礙，已經恢復在歐力士時期的感覺。

2023-11-04 13:48