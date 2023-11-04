中職／龍猿鬥看領袖 林泓育、林智勝滿滿紀錄等著破

中華職棒總冠軍賽今晚開打，樂天桃猿隊林泓育、味全龍隊林智勝是兩大精神領袖，兩人在總冠軍賽經驗豐富，也有不少紀錄等著他們去打破。

龍隊首戰推派本土王牌徐若熙，猿隊對戰最佳的林泓育是否先發值得關注，林泓育在總冠軍賽擁有8次觸身球的聯盟紀錄，而個人累計40得分僅次於彭政閔的41得分，今年有機會改寫。

另外林泓育總冠軍賽累計38分打點，在史上排名第4，第1名是高國慶的43分打點，13支二壘打排第3，落後彭政閔的20支二壘打、高國慶14支二壘打，而總冠軍賽累計10轟則是史上第2，等待他今年繼續推升名次。

林智勝擁有總冠軍賽史上最多的14轟紀錄，累計40分打點排名史上第2，僅次於高國慶，另外累計66支安打則是史上第3，前2名為彭政閔79安打、張泰山73安打，今年球季林智勝在龍隊角色轉以代打為主，就看總冠軍賽能否上演關鍵一擊。