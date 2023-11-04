梅花旗／國體林萬益完封勝 4強與北市大爭冠軍戰門票

中央社／ 台北3日電

梅花旗大學棒球錦標賽今天8強賽，國立體大林萬益先發7局完封勝，率隊以7比0擊敗文化大學晉級；台北市大靠著陳品宏先發7局完封勝，以3比0擊敗中華科大晉級，4強將與國體爭冠軍戰門票。

112年梅花旗大學棒球錦標賽採7局制，今天8強賽國立體大與文化大學交手，國體大先發投手林萬益展現壓制力，總計用90球投7局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣。

國體大2局下有攻勢，陳堃益、顏采丞、周侑慶接連安打攻勢串聯，加上對方投手暴投、投出保送，國體大單局攻下4分，國體大5局下再起攻勢，王威倫獲得觸身球保送，先靠失誤跑回1分，再靠著觸身球保送、范育銓、顏采丞安打再拿2分，國體順利拿下比賽勝利。

台北市大今天8強與中華科大交手，北市大先發投手陳品宏用105球投7局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分，奪下勝投。

北市大開賽1局下靠著汪家毅安打、盜壘、洪焄翔安打送回第一分，6局下再靠保送、林恩睿、汪家毅安打多添2分保險分，搶勝晉級4強。

國體大明天4強將與北市大交手，勝隊晉級冠軍戰，台灣體大明天4強將與台東大學交手；台體大去年完成2連霸，今年力拚3連霸，國體大為去年的季軍，今年力拚重返冠軍戰。

梅花旗 棒球

延伸閱讀

梅花旗／陽益政先發5局無失分好投 台體大晉4強

黑豹旗／林煜清加入平鎮教練團協助調整 投手群表現更穩定

日職／阪神單局6分KO歐力士 再1勝結束38年封王乾旱期

MLB／7局後攻破響尾蛇 遊騎兵客場全勝、隊史63年首冠到手

相關新聞

中職／台灣大賽G1隔14年再現土投先發 徐若熙改寫最年輕紀錄

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兩隊今天公布先發投手，樂天桃猿隊壓出威能帝，味全龍隊則推派徐若熙應戰，也是總冠軍賽相隔14...

中職／暌違24年 味全龍爭冠 徐若熙今首戰先發

味全龍隊暌違24年踏上總冠軍賽舞台，今天的首戰先發任務交付徐若熙，登板瞬間就是歷史，成為台灣大賽史上首戰最年輕先發投手，...

中職／龍隊首戰打本土王牌徐若熙 曾總不意外：大概知道

味全龍隊手握2張洋投王牌，總冠軍賽首戰打出本土王牌徐若熙，令外界有些意外，對手樂天桃猿隊總教練曾豪駒卻說：「不意外，大概...

中職／猿隊台灣大賽首戰壓最好投手威能帝 耐投是武器

總冠軍賽第1戰的先發任務，樂天桃猿隊依舊交給「最好的投手」威能帝，來台2個多月就扛起重責，威能帝坦言：「非常激動。」耐投...

棒球／亞錦賽教練團確定 24人名單近期公布

亞洲棒球錦標賽將於12月在台灣開打，先前就確定總教練由郭李建夫擔任，也確定其餘教練團名單，教練周宗志除入冬盟教練團，也任...

梅花旗／陽益政先發5局無失分好投 台體大晉4強

梅花旗大學棒球錦標賽4強出爐，去年完成2連霸的台灣體大今天與遠東科大交手，台體大投手陽益政先發5局無失分，率隊以13比0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。