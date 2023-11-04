梅花旗／國體林萬益完封勝 4強與北市大爭冠軍戰門票

梅花旗大學棒球錦標賽今天8強賽，國立體大林萬益先發7局完封勝，率隊以7比0擊敗文化大學晉級；台北市大靠著陳品宏先發7局完封勝，以3比0擊敗中華科大晉級，4強將與國體爭冠軍戰門票。

112年梅花旗大學棒球錦標賽採7局制，今天8強賽國立體大與文化大學交手，國體大先發投手林萬益展現壓制力，總計用90球投7局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣。

國體大2局下有攻勢，陳堃益、顏采丞、周侑慶接連安打攻勢串聯，加上對方投手暴投、投出保送，國體大單局攻下4分，國體大5局下再起攻勢，王威倫獲得觸身球保送，先靠失誤跑回1分，再靠著觸身球保送、范育銓、顏采丞安打再拿2分，國體順利拿下比賽勝利。

台北市大今天8強與中華科大交手，北市大先發投手陳品宏用105球投7局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、2次四壞保送，無失分，奪下勝投。

北市大開賽1局下靠著汪家毅安打、盜壘、洪焄翔安打送回第一分，6局下再靠保送、林恩睿、汪家毅安打多添2分保險分，搶勝晉級4強。

國體大明天4強將與北市大交手，勝隊晉級冠軍戰，台灣體大明天4強將與台東大學交手；台體大去年完成2連霸，今年力拚3連霸，國體大為去年的季軍，今年力拚重返冠軍戰。