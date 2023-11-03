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中職／日本頭號味全龍迷？三上悠亞IG發文應援

聯合新聞網／ 綜合報導
三上悠亞。 截圖自三上悠亞IG
三上悠亞。 截圖自三上悠亞IG

中華職棒總冠軍賽明天正式展開，味全龍隊將在主場迎戰樂天桃猿隊，曾幫味全龍開球的日本超人氣偶像三上悠亞昨天也在個人社群發文，幫味全龍加油。

味全龍啦啦隊成員們日前紛紛發祭品文，賴可宣布首戰如果贏球、就要展現「用二胡演奏應援曲」絕技，小映則說拿下總冠軍就要「跑斗六棒球場10圈」，小蛙和馬妹更承諾如果龍隊奪冠就「以素顏開直播。」

三上悠亞上個月來台開球，造成轟動，她也沒忘記和味全龍的緣分，在IG發文寫道，「味全龍加油加油！我在日本為你們應援！」

味全龍

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