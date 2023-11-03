中職／去年對伍鐸有歉意 葉總點名王維中、林凱威會很重要

味全龍、樂天桃猿隊擔綱的總冠軍賽，將在明天登場，首戰先發投手將在下午中職官網亮牌，龍隊握有雙王牌，將由誰打頭陣？總教練葉君璋認為，這是一題很單純的選擇題。

雙王牌為龍隊撐起全季戰績，誰扛首戰都是合理選擇，鋼龍13勝、155次三振帶回投手雙冠王，布里悍則是防禦率2.51稱霸聯盟。

儘管對戰猿隊數據由布里悍占優，但葉君璋強調，例行賽的數據只是參考，「看挑戰賽兩隊在打，和例行賽也不一樣。」對於首戰先發投手的抉擇，他說：「最沒有去考慮的，就是對戰（成績）。」即便最終答案是布里悍，也不是因為鋼龍對戰數據較差。

至於牛棚是否會因應短期賽有其他思維？葉總透露，唯一的差別只有伍鐸，他預計在第3或4戰先發，前兩戰會先待命後援。也特別點名王維中、林凱威，「維中、凱威感覺得到這兩個禮拜都很認真在調整，很想幫助到球隊，他們是比較成熟的選手，我認為應該會有很重要的角色。」

伍鐸在與左投錡龍的二選一中勝出，除了角色考量外，葉總也不諱言，去年最後割捨他，其實對他很不好意思，「伍鐸這些年對我們貢獻很大，我覺得這是對他的尊重，不管結果好壞，我認為他的經驗對球隊會有幫助，不是錡龍不好。」

錡龍本季中職任務結束，但決定留著陪伴龍將爭冠，葉總笑說：「他說他要留下來加油，還沒有要回去。」也透露會將他納入明年洋投考慮選項。

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