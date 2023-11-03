快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／去年對伍鐸有歉意 葉總點名王維中、林凱威會很重要

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
伍鐸今年在總冠軍賽會有吃重角色。 聯合報系資料照
伍鐸今年在總冠軍賽會有吃重角色。 聯合報系資料照

味全龍、樂天桃猿隊擔綱的總冠軍賽，將在明天登場，首戰先發投手將在下午中職官網亮牌，龍隊握有雙王牌，將由誰打頭陣？總教練葉君璋認為，這是一題很單純的選擇題。

雙王牌為龍隊撐起全季戰績，誰扛首戰都是合理選擇，鋼龍13勝、155次三振帶回投手雙冠王，布里悍則是防禦率2.51稱霸聯盟。

儘管對戰猿隊數據由布里悍占優，但葉君璋強調，例行賽的數據只是參考，「看挑戰賽兩隊在打，和例行賽也不一樣。」對於首戰先發投手的抉擇，他說：「最沒有去考慮的，就是對戰（成績）。」即便最終答案是布里悍，也不是因為鋼龍對戰數據較差。

至於牛棚是否會因應短期賽有其他思維？葉總透露，唯一的差別只有伍鐸，他預計在第3或4戰先發，前兩戰會先待命後援。也特別點名王維中、林凱威，「維中、凱威感覺得到這兩個禮拜都很認真在調整，很想幫助到球隊，他們是比較成熟的選手，我認為應該會有很重要的角色。」

伍鐸在與左投錡龍的二選一中勝出，除了角色考量外，葉總也不諱言，去年最後割捨他，其實對他很不好意思，「伍鐸這些年對我們貢獻很大，我覺得這是對他的尊重，不管結果好壞，我認為他的經驗對球隊會有幫助，不是錡龍不好。」

錡龍本季中職任務結束，但決定留著陪伴龍將爭冠，葉總笑說：「他說他要留下來加油，還沒有要回去。」也透露會將他納入明年洋投考慮選項。

伍鐸 布里悍 中職

延伸閱讀

中職／林凱威爆、陳韻文傷、豪勁失速 終結者成季後賽變數

亞冠賽／26人名單公布 3外卡選林凱威、陳傑憲、江國豪

中職／布萊威7局11K斷龍3連勝 伍鐸2.1局補足年資

韓職／亞運中華隊投手太強 韓媒想引進台灣投手又想起王維中

相關新聞

中職／發現小龍會緊張 葉總搬出考駕照經驗論證不必然是壞事

中職總冠軍賽將在明天開打，味全龍隊以一軍「三年級生」的身分爭冠，今天進行大賽前最後一天的練兵，總教練葉君璋今天注意到一項...

中職／去年對伍鐸有歉意 葉總點名王維中、林凱威會很重要

味全龍、樂天桃猿隊擔綱的總冠軍賽，將在明天登場，首戰先發投手將在下午中職官網亮牌，龍隊握有雙王牌，將由誰打頭陣？總教練葉...

中職／20年前1票難求天母之戰 7歲陳冠偉是否在場本人也問號

天母棒球場即將打破20年無總冠軍賽的「空窗期」，前一次的台灣大賽，已經久遠到陳冠偉不確定自己在不在觀眾席上，如今自己將以...

棒球／中華隊亞運奪銀進帳209分 最新世界排名出爐

2023年汎美運動會、杭州亞運陸續結束，世界棒壘球總會（WBSC）加入這兩項積分後，公布最新男子棒球排名，中華隊在亞運奪...

日職／阪神單局6分KO歐力士 再1勝結束38年封王乾旱期

日本職棒總冠軍賽第5戰今天繼續在甲子園球場進行，阪神隊打完前7局0：2落後，8局下一口氣攻下6分逆轉戰局，終場以6：2獲...

中職／味全龍小將總冠軍賽初體驗 葉總：球員摸索成長

中職總冠軍賽2隊28人名單今天出爐，味全龍隊陣中大部分年輕球員都是首度打總冠軍賽，不過教頭葉君璋表示，沒有特別叮嚀什麼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。