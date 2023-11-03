棒球／中華隊亞運奪銀進帳209分 最新世界排名出爐
2023年汎美運動會、杭州亞運陸續結束，世界棒壘球總會（WBSC）加入這兩項積分後，公布最新男子棒球排名，中華隊在亞運奪銀排名仍維持第5，墨西哥超越美國升上史上最佳的第2名。
墨西哥隊在汎美運動會拿下銅牌，獲得319分的挹注，總分來到4709，超越美國隊的4492，排名升上第2，第1名日本隊則以5572分穩居龍頭地位。
而在汎美運動會拿下金牌的哥倫比亞則獲得430分，提升兩名來到第13名，銀牌的巴西隊則超越中國大陸來到第23名，第4名的巴拿馬隊則是獲得264分，上升兩名來到第10名。
此次積分更新也包含亞運會分數，只不過同時2019年亞錦賽的積分也砍掉，亞洲球隊排名沒有大變動，亞運金牌南韓隊獲得235分，仍維持第4，中華隊在亞運奪銀獲得209分，仍維持第5。
世界棒球12強賽將在明年11月10日到24日舉行，世界排名前12的隊伍可獲得參賽資格，哥倫比亞在門口徘徊，總分1985距離第12名的波多黎各（2267分）仍有差距。
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