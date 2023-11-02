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中職／看卡仔補充跑壘觀 冉承霖盼發揮速度優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊冉承霖。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊冉承霖。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊總冠軍賽4名外野手名額，其中一個撥給22歲的冉承霖，甚至被總教練葉君璋點名是先發人選，冉承霖希望發揮速度優勢，常參考周東佑京、卡洛爾（Corbin Carroll）的跑壘觀念。

龍隊外野4人中，郭天信、林孝程都是一軍常客，高孝儀出賽49場較少但有較多季後賽經驗，冉承霖今年首度升上一軍，僅出賽13場，且多半集中在9月下旬以後，葉總將他排進先發人選，看好的是他的守備天賦。

「知道自己進入名單有點小意外。」冉承霖對於人生第一次的總冠軍賽感到陌生，「準備起來沒什麼不同，可能要當天才會知道感覺。」

冉承霖在一軍打擊率2成41，敲出的7支安打中有4支是內野安打，只不過生涯首盜還沒開張，他表示，季後賽希望能發揮自己的速度優勢，平時也會觀察其他好手的影片，「像是周東佑京、卡仔（卡洛爾），還有陳晨威。」

今年總冠軍賽有望上演冉承霖與陳晨威的速度戰，冉承霖認為，上述好手的經驗值都比自己多得多，「他們知道這球該不該跑，我還會猶豫。」

第一次打季後賽，冉承霖希望保持平常心，「葉總有說，要我們不要想太多，上去就是平常心，智勝也說，能夠打台灣大賽就已經不容易，做自己就好。」

有趣的是，郭天信今年8月宣布結婚，女方就是冉承霖的姐姐，這恐怕是中職總冠軍賽史上第一次出現「小舅、姐夫」組合，兩人還是同樣守備位置，冉承霖表示，平時比賽郭天信就會提醒自己場上該注意的地方，下場也會提點一些觀念。

郭天信 陳晨威 卡洛爾

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