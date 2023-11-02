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中職／冠軍賽28人名單出爐！桃猿換1人 龍隊帶13投

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2023中華職棒總冠軍賽將於4日點燃戰火，28人名單今天公布。圖／中華職棒提供
2023中華職棒總冠軍賽將於4日點燃戰火，28人名單今天公布。圖／中華職棒提供

決戰北境，2023中華職棒總冠軍賽將於4日點燃戰火，28人名單今天公布，樂天桃猿隊將挑戰賽名單幾乎「複製貼上」，味全龍隊排了13名投手，決戰牛棚意味濃厚。

樂天桃猿季後挑戰賽以三連勝之姿晉級台灣大賽，今年捲土重來展現強烈爭冠企圖心，再度挑戰易主後首座冠軍金盃；年度勝率第一的味全龍，睽違26年再度拿下季冠軍，年輕小龍展現凝聚力，全力拚戰台灣大賽，盼奪得今年的總冠軍榮耀。

猿隊這份28人名單與季後挑戰賽高度重疊，唯一不同是陳禹勳換成陳克羿，在先發輪值上增添深度，加上黃子鵬、曾仁和也可先發，道博格有機會繼續在牛棚壓陣。

龍隊手握例行賽最穩洋投鋼龍、布里悍，加上可先發可後援的伍鐸，另外徐若熙也是先發人選之一，跟球季尾聲陣容相比，多了傷癒復出的呂詠臻。

樂天桃猿 挑戰賽 牛棚

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