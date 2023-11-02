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中職／味全龍28人名單重守備 冉承霖有望先發

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍新秀冉承霖。 聯合報系資料照
味全龍新秀冉承霖。 聯合報系資料照

味全龍隊今天在天母棒球場集訓，備戰11月4日開打的中華職棒總冠軍賽，28人名單將在今天公布，與季末陣容相去不遠，新秀外野手冉承霖更有望直接先發，隊長吳東融沒能入列，但將隨隊鼓舞士氣。

龍隊在洋將抉擇上，捨棄錡龍，留下最穩定的鋼龍、布里悍，以及角色多樣的伍鐸，加上徐若熙也定位先發，輪值人手還算足夠，另外牛棚加入呂詠臻，總教練葉君璋表示，季後挑戰賽樂天桃猿隊牛棚有好表現，「希望我們也有一樣表現。」

龍隊預計帶進4名外野，其中包含22歲的冉承霖，葉總說：「基本上會讓他先發，我滿重視守備的，他在守備這塊有很好的天分，有時經驗還不足，會發生一些狀況，但這是讓他成長的好機會，球隊也會跟著提升。」外野若還有需求，「張政禹、拿莫．伊漾也都可以守。」

另外捕手方面，就是劉時豪、蔣少宏為主，有需要時吉力吉撈．鞏冠代班，葉君璋表示，主戰捕手會參考與投手的搭配數據，「主要還是劉時豪跟蔣少宏先發，除非有誰打擊超級好或超級不好。」

吳東融沒能進入最終28人名單，但將列入隨隊人員發揮隊長功能，另外林智勝也將在名單中，但照目前陣型來看，吉力吉撈．鞏冠指定打擊，一壘有拿莫．伊漾、瑪仕革斯．俄霸律尼，林智勝先發機會恐怕不多。

吳東融 牛棚 林智勝

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