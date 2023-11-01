中職／以為被釋出⋯ 黃勃睿轉正式球員 雄鷹第二人

台鋼雄鷹投手黃勃睿2022年9月以自主培訓身分入團，同為「創隊鷹雄」一員，跟著團隊一路從秋訓、春訓、官辦熱身賽到二軍賽季，一路成長進步，球團、教練團給予肯定，11月1日起成為台鋼雄鷹正式球員，是繼葉保弟之後，隊史第二位自主培訓轉正式球員。

今日黃勃睿到台鋼雄鷹辦公室簽約，不過事前並未告知，領隊劉東洋給黃勃睿驚嚇加驚喜，先是以球團預算有限為由，殘酷說出不予續約，接著拿出文件請選手簽署，黃勃睿仔細端詳文件，才發現是合約。

黃勃睿說：「看到上面寫職棒球員契約，我就笑出來了。」回想心情三溫暖過程，他表示，一開始真的有嚇到，呈現先懷疑、後認命狀態，「其實有點想哭，但壓住了，領隊在講的時候，我一直流手汗，但是告訴自己要冷靜，這種事情難免都會發生。」

黃勃睿本季在二軍例行賽21場登板其中8場先發，戰績5勝4敗，總計59.1局投球，防禦率4.25，代表作是9月26日在嘉義縣棒球場對戰樂天桃猿二軍，以108球完投9局僅失1分，是隊史投出9局完投勝第一人，也是個人生涯第一次。這場比賽對黃勃睿有著非凡意義，「我覺得最好的事情就是人生第一次完投的時候，讓我朝向再進步更有動力，時時刻刻提醒自己，我其實可以做得到。」

台鋼雄鷹隊史首次秋訓，黃勃睿開訓祈願寫下「堅持信念，成為正式球員，目標堅定」。經過1個球季洗禮，過程中堅持不懈，不斷追求進步，最終迎來好結果，心願果真成就，黃勃睿說：「很開心，初步目標完成了，因為也進來1年多了。更難的事情還很多，開心一下下就好，還要好好準備接下來的挑戰。」

商品推薦