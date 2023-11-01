中職／樂天、味全龍總冠軍賽對決 桃市府前廣場直播號召應援

2023中華職棒季後挑戰賽順利落幕，樂天桃猿取得前進台灣大賽的門票，與全年度勝率第一的味全龍爭奪中華職棒34年的總冠軍榮耀。市長張善政今天在市政會議前，和樂天桃猿領隊川田喜則宣布將於市府前廣場舉辦「2023台灣大賽直播活動」，直播樂天桃猿賽事，，樂天女孩也會到場與球迷一起應援同樂。

中華職棒總冠軍賽首次由味全龍對戰樂天桃猿，7戰賽事自4日起分別在台北市天母棒球場、桃園棒球場登場。張善政表示，樂天桃猿進到總冠軍賽，市府慣例都會在府前廣場直播，今年也不例外，市府很早就開始與樂天桃猿協商，一方面規畫、一方面期待，樂天桃猿果然不負期待闖入總冠軍賽，周末首2戰就會在市府前廣場直播，希望市民可以一起為樂天桃猿加油。

川田喜則表示，上周季後挑戰賽之前，樂天桃猿就開始與市府緊鑼密鼓討論直播派對籌備，直播活動現場會有樂天女孩一起應援，攤位上會販售球隊周邊商品；7、8日樂天桃猿主場賽事，進場也會贈送球衣，希望「10號隊友」可以到場為樂天桃猿加油。

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