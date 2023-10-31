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中職／天母前次總冠軍賽在20年前 那一晚…兄弟象三連霸、葉總落寞離場
中職總冠軍賽由樂天桃猿、味全龍隊爭冠，龍隊5場主場選定天母，將是天母球場相隔7322天再進行總冠軍賽，前一次總冠軍賽在這裡登場，正是兄弟象隊締造三連霸的一晚，而當時在漫天黃色彩帶中低頭走下球場的興農牛隊捕手，正是目前龍隊教頭葉君璋。
7戰4勝制系列賽將於11月4日開打，以逸待勞的龍隊將5場主場都放在天母，在尚未確定對手的情況下開賣門票，首戰銷售開出紅盤，如今確定對手是猿隊，不僅是中職將是中職史上最「北」、也是最「紅」的對決，兩隊主色都是紅色系。
天母球場過去只進行過兩場總冠軍賽，分別是2002年兄弟象與中信鯨隊第1戰、2003年兄弟象與興農牛隊第6戰，兩戰票房都破萬人。
2003年10月18日，蔡豐安在延長10局下敲出再見安打，兄弟以4：3擊敗興農，系列賽4勝2敗稱霸，完成三連霸，成為天母球場總冠軍賽目前留在歷史上的最後風景，一等20年，才再度出現在天母的台灣大賽。
天母球場舉辦的季後挑戰賽場數相對較多，過去共有5場，前一場就是去年第2戰龍隊與中信兄弟隊過招，再往前則是2008年兄弟象與La New隊系列賽第3場。
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