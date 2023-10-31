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中職／獅3連敗 猿打進總冠軍賽
樂天桃猿隊在季後挑戰賽前兩場以很不「樂天」方式取勝，昨進一步喚醒暴力猿本色，以7：1摧毀統一獅隊。獅只拿到季冠軍紅利的1勝、連1場都未贏，猿以3勝1敗完成「下剋上」，連兩年前進總冠軍賽，將與味全龍隊爭冠，7戰4勝系列賽11月4日在天母球場開打。
曾仁和先發5.2局被敲7安打、失1分，壓制獅隊打線的得點圈攻勢；猿隊打線則在前段就攻破生涯首度在季後賽亮相的「金孫」古林睿煬，讓他只投3局失4分，嚴宏鈞、廖健富都開轟，成晉雙安、3分打點，獲選單場MVP。
曾豪駒2020年接下正值3連霸巔峰的猿隊兵符，前兩季未打進季後賽，去年以上半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，結果4戰遭到中信兄弟隊清盤；今年在帶1敗的劣勢下3連勝淘汰獅隊，成為曾豪駒執教所贏得的第一個季後系列賽。
陳晨威昨接下最後一個出局數後，將這顆球拿給教頭，曾豪駒說：「謝謝選手帶我進總冠軍賽。」
猿隊在季後挑戰賽要守備有守備、要牛棚有牛棚，其中外籍左投道博格改變使用方式成為關鍵調度。曾豪駒說，道博格短局數的投球有看到壓制力，「短期盃賽要讓選手價值發揮更大，做這樣調動，有收到效果。」
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