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中職／28人名單是否異動再想一下 曾總看到林泓育有功
統一獅隊贏在起跑點的情況下，樂天桃猿隊連贏3場挺進總冠軍賽，接下來將在11月4日與味全龍隊展開7戰4勝系列賽，28人名單是否會有更動？總教練曾豪駒表示，先休息一下，回去再好好思考，他也提到未上場的捕手林泓育，扮演凝聚團隊目標的關鍵角色。
猿隊去年在總冠軍賽以逸待勞，遭中信兄弟隊4戰清盤，今年以挑戰者的身分，先在季後挑戰賽淘汰上半季冠軍獅隊，賽後曾豪駒與林泓育聊了一陣子。
曾豪駒表示，林泓育雖然在這個系列賽沒有上場，但一直扮演領袖角色，把選手安撫得很好，也傳達教練團的想法，「大家目標一致，這份功勞他是最大的，雖然說他這系列賽沒有出場，但是他是很好的領導者，協助學弟們在關鍵時刻成長。」
猿隊共帶12投手、16野手，3場打完，投手有賴鴻誠、朱俊祥、陳禹勳、黃偉晟未上場，捕手林泓育、宋嘉翔未亮相，內野手則有馬傑森、郭永維也未出賽。
曾豪駒表示，28人名單是否會有異動，先休息一下再好好思考，接下來距離總冠軍賽還有4天，讓有疲勞、傷痛的選手先好好調適一下再來備戰。
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