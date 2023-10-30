中職／去年被兄弟打…再進台灣大賽 曾仁和想雪恥

樂天桃猿隊今天以7：1擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽以3勝1敗過關，先發投手曾仁和成為晉級戰的勝利投手，去年沒能幫猿隊在總冠軍賽爭取勝場，他喊話希望雪恥，幫球隊貢獻更多。

曾仁和此役先發5.2局被敲7安打、失1分，獅隊前3局都是僅一出局就攻占得點圈，但缺乏適時一擊，讓雙方差距持續膨脹，直到第6局兩出局時，潘傑楷敲出內野安打，猿隊喊出暫停後原先並未換投，獅隊換上林安可代打，猿隊當機換上左投王志煊接手，還是被林安可掃出二壘打，獅隊首開紀錄。

曾仁和坦言，對上林安可的打席，其實自己很想投，「因為比數允許，原本希望我可以自己解決，但教練團說OK了，交給後面的投手。」

他也透露，賽前就與捕手嚴宏鈞討論，今天不能當成例行賽去丟，「上來第一球就要催了，就是往好球丟，看他們怎麼反應，我覺得第一個球搶到好球數很重要，只有幾個小miss沒有做好。」

曾仁和去年就曾出戰總冠軍賽，面對兄弟5.2局失3分，帶著1：3落後退場，他回想去年，「沒能幫球隊爭取更多，球隊被橫掃，自己心裡很不是滋味。」接下來要再戰總冠軍賽，「去年被兄弟打，今年要雪恥一下。」

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