中職／曾仁和5.2局失1分 挑戰賽土投前一人是15年前廖于誠

季後挑戰賽第3戰由本土先發交鋒，樂天桃猿隊曾仁和技高一籌，先發5.2局失1分，而前一位在季後挑戰賽先發5.2局以上、失1分以下的本土投手，已經要追溯到2008年第1戰兄弟象隊廖于誠，當時面對La New熊隊先發7局失1分。

面對手曾仁和，統一獅隊前3局都是僅一出局就攻占得點圈，但缺乏適時一擊，讓分數差距持續膨脹，直到第六局、兩出局時潘傑楷敲出內野安打，猿隊喊出暫停後原先並未換投，獅隊換上林安可代打，猿隊當機換上左投王志煊接手，還是被林安可掃出二壘打，獅隊首開紀錄。

曾仁和最終先發5.2局被敲7安打、失1分，他是史上第18位在季後挑戰賽先發5.2局以上、失1分以下的投手，本土則是第10人，但本土前一人已要追溯到2008年10月17日廖于誠，先發7局僅失1分，同場較勁的熊隊先發投手為強森，只撐3.2局失6分（責失4分）。

本土投手曾在季後挑戰賽繳出兩場完封勝，都是出自獅隊，分別是2005年10月22日林岳平、2006年10月14日潘威倫。

商品推薦