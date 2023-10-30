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中職／40歲陳鏞基挑戰賽屢現美技 以身作則不想有懊悔

中央社／ 台南30日電

中職統一獅隊40歲老將陳鏞基季後挑戰賽屢有美技守備、展現拚勁，陳鏞基把每一次都當最後一次看，身為陣中資深球員，要用態度做給年輕球員看，不要錯過來再懊惱、後悔。

中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊打季後挑戰賽，獅隊季後賽名單帶入3名不到20歲的年輕球員，包括投手林詔恩，野手林佳緯、黃勇傳，也同樣帶入老經驗野手40歲的陳鏞基、37歲的林益全等人。

陳鏞基季後賽前2戰打完屢有美技守備、展現價值，無論飛撲接殺內野飛球，還是為了接殺一壘界外飛球跌入休息區，展現拚勁讓獅隊年輕球員看在眼裡很感動，打擊方面，前2戰也都有敲安。

陳鏞基表示，身為陣中資深球員，不會特別去想自己必須扮演什麼角色，場上無論在哪個位置上都盡心盡力，場上那些美技都是腎上腺素爆發、身體做出來的自然反應。

陳鏞基今年為中職生涯第3次打季後挑戰賽，生涯目前為止參與過6次總冠軍賽，他有感而發表示，已經不是剛進球隊的年輕球員了，季後賽的機會也不是說有就有，自己告訴自己，要把每次機會都當作最後一次。

陳鏞基提到，「已經走到40歲，把握當下，不管能不能贏球，態度一定要展現」，與其跟年輕球員說很多，不如用行動帶領大家，會讓年輕球員感受更深，每個階段把該做的做好，不要錯過了才來懊惱。

獅隊手握1勝打季後挑戰賽，前2場比賽吞下2連敗，今天比賽沒有退路，陳鏞基表示，球員生涯也遇過很多背水一戰的局面，兩隊都想要贏，但輸贏是無法掌握的部分，這麼多的球迷進場，能贏的只有一隊，盡心盡力就對了。

陳鏞基 挑戰賽 統一獅

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