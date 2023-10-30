中職／林安可恢復賽前練球 餅總誇桃猿打出「好的防守戰」

中職職棒季後挑戰賽統一獅隊背水一戰，傷兵野手林安可恢復練球，獅隊總教練林岳平坦言林安可受傷，影響代打人選安排；林岳平提到前2戰樂天桃猿隊不僅攻擊發揮，也打出很好的防守戰。

中華職棒季後挑戰賽統一獅隊吞下2連敗，目前戰績1勝2敗、沒有退路，獅隊首戰外野強打林安可自打球傷退，檢查過後是左膝挫傷。

獅隊總教練「餅總」林岳平表示，林安可今天賽前就會正常練習，目前打擊沒有問題，全力衝刺可能還沒有辦法，看賽前練習狀況才能知道今晚有沒有機會代打，「但還是希望先發打線順順的就好，不要用到代打。」

林岳平表示，傷了林安可之後，代打的人選只剩下胡金龍、林益全，有時候在換代打的時機，需要考慮的東西就會比較多，這也是難處。

獅隊今天非贏不可，被問起賽前有沒有跟球員說什麼，林岳平表示，沒有特別說什麼，這種比賽也不是沒有遇過，就看今晚能不能打出一場好球。

林岳平提到，昨天第2戰2局上有機會先馳得點，但林益全跑回本壘出局，是氣勢扭轉的關鍵，2局下先發投手克維斯被強襲中直擊傷退「一槍斃命」，後面只能想辦法咬住等待轉機，但就是轉不過去。

桃猿隊例行賽時團隊失誤是5隊最多，但季後挑戰賽打出不同風貌，林岳平表示，桃猿隊本來就是打擊很強的球隊，但前2場比賽打完，反而呈現出很好的防守戰，獅隊需要突破。

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