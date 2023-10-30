中職／克維斯自嘲少了髮辮少了緩衝 若有明天好想上場

統一獅隊洋投克維斯昨天因頭部強襲球傷退，今天帶著漁夫帽、精神奕奕現身台南球場，展現超高鬥志，表達明天想上的企圖心，他也笑曝若非季後賽開打前剪去一頭髮辮，還能多個緩衝。

克維斯透露目前自己身體狀況大致沒問題，雖還有點腫脹、有點痠痛，但腳步沒有不穩、也沒有想吐，「球隊會持續關注，我也很安心，如果我們今天贏了，我明天也想上場投球。」

回想被打到的驚悚瞬間，克維斯說有看到球朝自己飛來，所以想說用手套擋看看，但還是來不及，「當下慶幸自己還有意識，還算清醒，也覺得自己很幸運，如果球差幾公分，可能現在就不在這裡。」退場時，甚至還能跟陳重廷開玩笑，說這球是自己的頭助攻給他完成這個出局數。

克維斯昨天前往醫院檢查後，又回到球場，看到球隊落後，自己充滿自責，「心情覺得很差，一方面自己被打到不舒服，而且這又是聽牌戰很重要，是我先發的比賽，隊友都很拚命，結果沒拿到這一勝，自己會感到愧疚。」

擊出這記強襲球的陳俊秀，賽後透過林祖傑試圖聯繫克維斯，克維斯也很暖心回應，「希望他不要在意，這是比賽的一部分，上場就是有風險，請他不用自責。」

克維斯透露，這是自己第一次在比賽中被打到頭，「之前只有被我兒子打到過。」有趣的是，他在季後賽開打前剪去一頭髮辮，一度讓球迷直呼變了個人、完全認不出來，他也笑答，如果沒剪頭髮，碰到這記強襲球還有一點緩衝。 統一獅隊洋投克維斯(中)。記者陳宛晶／攝影

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