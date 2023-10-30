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日職／孫易磊火腿主場加盟儀式 新庄剛志期待二刀

中央社／ 台南30日電
孫易磊(右)加盟日職記者會。火隊官方推特
孫易磊(右)加盟日職記者會。火隊官方推特

台灣18歲右投手孫易磊加盟日職火腿隊，今天在日本舉行加盟儀式，總教練新庄剛志對孫易磊有高評價，也透露孫易磊投打二刀的可能性，孫易磊首度踏上未來主場直言「很興奮」。

孫易磊今年在U18世界盃棒球賽展現王牌身手，也獲得美日職棒球團開價，最後選擇加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，與火腿簽下4年合約，推定簽約金總和為9000萬日圓（約新台幣1943萬元）。

火腿隊總經理稻葉篤紀用「台灣的寶貝」形容孫易磊，也於10月16日在台灣舉行記者會，孫易磊近期赴日本，今天在火腿隊新主場ES CON FIELDHOKKAIDO舉行加盟記者會，總教練新庄剛志也有出席。

根據日媒報導，新庄剛志透露，第一次看到孫易磊的投球影片時，想著怎麼可能爭取到這麼好的投手，也知道孫易磊的目標是美職大聯盟，火腿隊球團曾有達比修有、大谷翔平等從日職往美職發展的先例，可能也是孫易磊選擇加盟的原因。

孫易磊高一時多以打者身分出賽，雖然偶有登板投球，但是量並不多，高二開始投手、野手平均出賽，高三則多以投手身分出賽，在台灣時期是投打二刀好手。

新庄剛志表示，期待看到孫易磊打擊，也提到火腿球團給球員挑戰的可能性，透露期待看到孫易磊二刀發展。

孫易磊今天加盟記者會也有用簡單的日文問好，首度踏上火腿隊主場，直言非常興奮、是很棒的球場。

孫易磊 日本火腿鬥士 新庄剛志

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