日職／歐力士打爆前隊友翻轉劇本 日本大賽回原點

日本大賽第2戰劇本與昨天山本由伸被打爆相反，阪神隊先發投手西勇輝僅投3.2局就被前東家暴打4分退場，由歐力士隊以8：0拿下勝利扳回一城，雙方前兩戰以1勝1敗打平。

西勇輝生涯第一次在日本大賽登板，就是面對曾效力10年的歐力士隊，昨天受訪時還說：「裡面有一些我的朋友，也有很好的人，很期待跟他們對戰。」

結果西勇輝先在3局下被西野真弘敲出三壘打而丟掉1分，4局下2出局後突然不穩，投出四壞後被紅林弘太郎、野口智哉、廣岡大志、中川圭太連敲4支安打，丟掉3分，讓阪神不得不趕快推上畢斯利（Jeremy Beasley）接手。

歐力士隊宮城大彌則是以104球先發6局，被敲4支安打沒有掉分，另有5次三振、1次四壞保送，連續兩年在日本大賽拿下勝投。

7局下歐力士隊追加保險，2出局滿壘時，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）代打敲出清壘二壘打，一口氣打回3分打點，8局下則是失誤獲得1分。

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