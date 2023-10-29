中職／獅隊續命一戰交給古林睿煬 餅總曝克維斯請纓第4戰

統一獅隊在季後挑戰賽陷入絕境，明天尋求續命的一戰交到「府城金孫」古林睿煬手中，總教練林岳平期望他可以帶領球隊在困境中突圍；至於今天傷退的洋投克維斯，展現極高鬥志，已經向餅總表達，如果有第四戰，他可以上。

獅隊帶1勝進季後挑戰賽，卻在系列賽連續兩場以2：3不敵樂天桃猿隊，由猿隊先取得2勝「聽牌」，獅隊已經陷入退無可退的局面。

林岳平賽後證實，明天一戰交給古林睿煬，是原先就已排好，「本來就排好是他，蘭道爾本來是第四場，第一、二場待命若有機會短局數支援，今天意外把第四戰投手先押上去。」

古林睿煬生涯季後賽經驗是零，第一場就必須背負幫球隊續命的壓力，林岳平認為是好事，「很好啊！不管我們明天打的結果如何，相信古林也期待這場比賽很久，希望他可以在球隊困境中帶領我們拿到在挑戰賽重要的一勝。」猿隊則是推出曾仁和先發。

克維斯今天只投1.1局因強襲球提前退場，送醫檢查後已經歸隊，林岳平透露：「克維斯剛剛是說他第四戰會準備，就…先過明天吧！」

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