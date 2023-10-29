快訊

「六人行」眾星她第一個悼念馬修派瑞 「媽」也出聲了

一張圖看天氣！本周先涼後暖「秋老虎發威」 日夜溫差達10度

中職／獅隊續命一戰交給古林睿煬 餅總曝克維斯請纓第4戰

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅投手古林睿煬。 報系資料照
統一獅投手古林睿煬。 報系資料照

統一獅隊在季後挑戰賽陷入絕境，明天尋求續命的一戰交到「府城金孫」古林睿煬手中，總教練林岳平期望他可以帶領球隊在困境中突圍；至於今天傷退的洋投克維斯，展現極高鬥志，已經向餅總表達，如果有第四戰，他可以上。

獅隊帶1勝進季後挑戰賽，卻在系列賽連續兩場以2：3不敵樂天桃猿隊，由猿隊先取得2勝「聽牌」，獅隊已經陷入退無可退的局面。

林岳平賽後證實，明天一戰交給古林睿煬，是原先就已排好，「本來就排好是他，蘭道爾本來是第四場，第一、二場待命若有機會短局數支援，今天意外把第四戰投手先押上去。」

古林睿煬生涯季後賽經驗是零，第一場就必須背負幫球隊續命的壓力，林岳平認為是好事，「很好啊！不管我們明天打的結果如何，相信古林也期待這場比賽很久，希望他可以在球隊困境中帶領我們拿到在挑戰賽重要的一勝。」猿隊則是推出曾仁和先發。

克維斯今天只投1.1局因強襲球提前退場，送醫檢查後已經歸隊，林岳平透露：「克維斯剛剛是說他第四戰會準備，就…先過明天吧！」

林岳平 古林睿煬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／黃勇傳先發締最年輕紀錄 餅總寄託1任務：打安打

中職／馬西屏開球投「反向曲球」獅隊三匾額超有梗回應

中職／古林睿煬終戰先發攸關季後賽定位 餅總希望是先發

棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

相關新聞

中職／桃猿鐵牛棚2連勝！差1勝「下剋上」 獅隊輸球又折將

季後挑戰賽對統一獅隊來說成為虐心系列賽，今天在第2戰複製輸球、折將戲碼，故事精華濃縮在2局下，樂天桃猿隊在獅隊洋投克維斯...

中職／獅隊續命一戰交給古林睿煬 餅總曝克維斯請纓第4戰

統一獅隊在季後挑戰賽陷入絕境，明天尋求續命的一戰交到「府城金孫」古林睿煬手中，總教練林岳平期望他可以帶領球隊在困境中突圍...

中職／驚悚！強襲球直擊臉部 克維斯1.1局、22球傷退

統一獅隊昨天在季後挑戰賽首戰傷了林安可，第二戰再出現傷兵，先發投手克維斯因陳俊秀打向投手正面的強襲球，直擊克維斯的臉上，...

中職／蘭道爾還沒站穩…桃猿連3支二壘打 敲出史上第一

中華職棒季後挑戰賽今天出現驚悚鏡頭，統一獅隊先發投手克維斯被強襲球直擊頭部退場，接手的蘭道爾還沒站穩腳步，就被樂天桃猿隊...

中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動...

中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。