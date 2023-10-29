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中職／桃猿鐵牛棚2連勝！差1勝「下剋上」 獅隊輸球又折將

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
王志煊第6局關鍵拆彈，讓統一獅隊留下滿壘殘壘，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供
王志煊第6局關鍵拆彈，讓統一獅隊留下滿壘殘壘，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供

季後挑戰賽對統一獅隊來說成為虐心系列賽，今天在第2戰複製輸球、折將戲碼，故事精華濃縮在2局下，樂天桃猿隊在獅隊洋投克維斯因強襲球傷退後，以3支二壘打串出3分大局，猿隊終場以3：2擊敗獅隊，取得「聽牌」優勢，有機會明天完成「下剋上」在台南球場領到台灣大賽門票。

獅隊以上半季冠軍的身分帶1勝展開4戰3勝系列賽，昨天首戰在主場兵敗，今天前進桃園球場也打得不順。

獅隊2局上進攻由林益全的保送開啟，潘傑楷打穿中間防線，提前起跑的林益全連衝兩個壘包，僅一出局已攻占一、三壘，陳重羽打向右外野的飛球，構成高飛犧牲打的各項條件，唯獨三壘跑者是跑速偏慢的林益全，挑戰本壘遭右外野手成晉回傳球擋下。

獅隊錯過先馳得點，2局下隨即成為氣勢分水嶺，廖健富選到保送後，陳俊秀擊出的投手正面強襲球直擊洋投克維斯臉部，獅隊面臨先發投手只投1.1局提前傷退的不利條件，蘭道爾緊急接手，連續遭林承飛、朱育賢、嚴宏鈞敲出二壘打，猿隊攻下3分大局。

猿隊黃子鵬先發5.1局被敲6安打、失2分，第5局挨潘傑楷陽春砲，第6局先後被邱智呈、蘇智傑敲安，陳鏞基適時安打送回獅隊第2分，猿隊也在此時換上左投王志煊，雖讓林益全打成二壘方向滾地球、有機會形成雙殺，但林立接球失誤，一個出局數都沒抓到，給了獅隊滿壘嗆司，王志煊在危機場面先讓潘傑楷擊出沒有推進效果的外野飛球，再面對陳重羽飆出關鍵三振，成功「拆彈」。

猿隊連續祭出左投守勝，陳冠宇把關第7局連飆3K，道博格第8局登板、負責2局守成，3位後援左投都未讓獅隊打者敲安。

猿隊未取得任何季冠軍，憑藉全年戰績搭上季後賽末班車，如今連搶系列賽前兩戰勝利，距離連兩年出戰台灣大賽只差一勝。

陳重羽第6局遭到王志煊三振，統一獅隊留下滿壘殘壘。記者曾原信／攝影
陳重羽第6局遭到王志煊三振，統一獅隊留下滿壘殘壘。記者曾原信／攝影

林益全 潘傑楷 陳重羽

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