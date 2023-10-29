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中職／驚悚！強襲球直擊臉部 克維斯1.1局、22球傷退

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影

統一獅隊昨天在季後挑戰賽首戰傷了林安可，第二戰再出現傷兵，先發投手克維斯因陳俊秀打向投手正面的強襲球，直擊克維斯的臉上，右眼眉角當場腫了一大塊，驚悚瞬間讓人捏把冷汗。

季後挑戰賽今天戰場移師桃園球場，獅隊由洋投克維斯先發，第2局保送廖健富後面對陳俊秀，打回投手正面，克維斯雖試圖用手套阻擋，這球仍打在他的臉上，克維斯當場倒地、痛苦踢腳，擔架也一度出動。

克維斯起身時，右眼眉角已明顯腫脹，頭部「中彈」險象環生，雖能自己站起身，球隊保險起見當機換投，陳俊秀也滿臉自責。

克維斯僅投1.1局、22球退場，改由蘭道爾接手戰局，原訂先發投手因傷短局數退場，為獅隊前景帶來更多變數。

統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影

陳俊秀 統一獅 林安可

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