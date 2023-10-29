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中職／適應了！桃猿後段局數變暴力 曾總解析原因

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天挑戰賽首戰獲勝慶祝。 樂天桃猿臉書
樂天挑戰賽首戰獲勝慶祝。 樂天桃猿臉書

樂天桃猿隊昨天在6局上成功逆轉比數，最終以3：2擊敗統一獅隊拿下季後挑戰賽首戰重要勝利，走勢也與今年例行賽相同，當打線適應，進入第2、第3輪就是爆發時刻，總教練曾豪駒點出，選手局間的交流催生化學反應。

猿隊昨天在6局上靠著單局3支安打，攻下2分將比數逆轉為2：1，加上7局上又從布雷克手中追加1分，才能拿下關鍵一勝，扳平0勝1敗的落後。

打線進入第2、3輪展現威力，曾豪駒認為，一部分原因是投手通常第一輪威力最好，「加上布雷克本來就是很好的投手，即使例行賽遇過很多次，仍然是需要透過比賽去適應，不太可能前面就能夠擊退他。」

被壓制要如何突圍？曾豪駒表示，球員在局與局之間都會互相交流、討論心得，「這就要靠選手的sense，還有調整，所謂sense就是選手的隨機應變，知道上場時球隊的需要是什麼？自己要扮演什麼樣的角色。」

猿隊例行賽就是如此，今年前5局落後仍能夠逆轉的賽事，猿隊就占了11場，在五隊中僅次於味全龍的16場，且第4、5、6局分別能夠攻下66、71，都是五隊在該局火勢最兇猛，第6局打回66分則僅次於龍隊的86分。

「每一隊都有這樣的趨勢。」曾總認為，打線再多幾輪都能夠有所適應、快速修正，加上現在每一隊都有做情蒐，可以針對球員的每個打席即時修正，只不過還不到大聯盟可以在休息室直接看平板的進度。

曾豪駒 布雷克 樂天桃猿

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