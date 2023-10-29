中職／林佳緯18歲嫩獅登場有羅錦龍心法 跟球棒撒嬌只是偶爾

統一獅隊昨天同場二刷紀錄，黃勇傳先以19歲230天締造最年輕季後挑戰賽出賽野手紀錄，下一局馬上由林佳緯以18歲290天刷新，林佳緯感受得到全隊希望他這一分可以踏回本壘的期待，登場有張力、但不緊張，是因有來自投手教練羅錦龍的心法加持。

獅隊昨天有兩位菜鳥迎接季後賽初登場，黃勇傳先在8局下代打林岱安的棒次，遭到威能帝三振，9局下一二壘有人、一出局時，林佳緯代跑一壘跑者陳鏞基，並未等到推進壘包的機會。

生涯首度在季後賽亮相，林佳緯不緊張，他透露賽前來自羅錦龍的叮嚀，「他說我在這個年紀下去，不用害怕失敗，這本來就是我這個年紀會碰到的，如果沒有失敗、成功了是球隊賺到。」他充分吸收，「我覺得很有道理，聽了他的話，有讓我比較放鬆，不會因為害怕失敗就綁手綁腳。」加上經歷過國際賽洗禮，他說：「上場就是享受，不會給自己太多負擔。」

對於最年輕紀錄，他坦言當下不會注意到，唯一注意到的是把教練交派的任務做好，「我那分是代表結束比賽，當下感受得到，要在這個半局能結束就結束，如果可以2比0（2勝0敗），對球隊這場氣氛比較不會那麼緊繃，感覺得到很多人都期待那一分回來。」

林佳緯在例行賽尾聲首安尚未誕生前，曾被鏡頭捕捉到將球棒捧在臉龐旁的撒嬌模樣，被問到是不是有和球棒對話的習慣，他也釋疑那天狀況，「那時候是因為希望快點打首安，中場休息，剛好子豪在旁邊，跟他玩一下。」他先是說自己沒有和球棒對話的習慣，下一秒又坦言：「偶爾還是會啦！希望可以安打時，會和它聊聊天，說拜託啦！給我安打。」

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