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U15世界盃女壘／煮粥釀禍…中華隊不敵日本收下第4名

中央社／ 台北29日電
U15世界盃女壘賽季軍戰中華隊今天與日本隊交手，中華隊投手群表現不差，但守備2次失誤都釀成失分，加上打線受制無力追分，終場以0比2吞敗、拿下第4名。（中華民國壘球協會提供）
U15世界盃女壘賽季軍戰中華隊今天與日本隊交手，中華隊投手群表現不差，但守備2次失誤都釀成失分，加上打線受制無力追分，終場以0比2吞敗、拿下第4名。（中華民國壘球協會提供）

U15世界盃女壘賽季軍戰中華隊今天與日本隊交手，中華隊投手群表現不差，但守備2次失誤都釀成失分，加上打線受制無力追分，終場以0比2吞敗、拿下第4名。

U15世界盃女壘賽在日本東京舉行，中華隊預賽首戰與日本交手以0比1吞敗，今天季軍戰再度與日本隊碰頭也沒能復仇。

今天前3局兩隊都沒有拿下分數，日本隊4局下2人出局後高久日蘭莉敲出游擊方向滾地球，靠著中華隊守備失誤一口氣跑上得點圈，長友彩莉適時安打送回日本隊第一分。

日本隊6局下1人出局後敲出中外野方向強勁安打，中華隊守備處理瑕疵，紀錄上成為一支三壘打，之後中華隊再出現守備失誤、讓日本隊跑回第2分。

中華隊先發投手郭俐妤今天表現也不差，總計投4局被敲出4支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分，陳妙華後援登板，投2局僅被敲出1支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，郭俐妤承擔敗投。

中華隊打線受制於日本隊先發投手山本心音，全場僅敲出3支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗；山本心音先發完投7局，被敲3支安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。日本隊拿下季軍、中華隊排名第4。

女壘 中華隊 日本

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