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中職／陳鏞基化身「俯衝轟炸機」 超美技製造雙殺

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊陳鏞基展現向前飛撲美技，製造雙殺守備。圖／取自CPBL TV
統一獅隊陳鏞基展現向前飛撲美技，製造雙殺守備。圖／取自CPBL TV

統一獅隊老將陳鏞基化身「俯衝式轟炸機」，在季後挑戰賽展現內野飛撲美技，接殺對手短打飛球並轉傳二壘，完成雙殺守備，化解樂天桃猿隊大好攻勢。

5局上猿隊靠著朱育賢的二壘打，無人出局就攻占二壘，下一棒嚴宏鈞執行觸擊戰術，不料陳鏞基從一壘跑出來、向前縱身一躍，將球在落地前接進手套，並趕緊起身傳往二壘，此時朱育賢已經跑上三壘，完全來不及回壘。

陳鏞基的美技守備一次變出2個出局數，也讓接下來陳晨威雖然敲出安打，但沒有造成傷害，布雷克以三振抓下第3個出局，獅隊5局打完仍以1：0領先。

陳鏞基過往因強打而有著「轟炸機」美名，今天還增加「俯衝」功能，內野美技也難不倒他，重現過去游擊身手，今年球季他也繳出3成36打擊率、5轟、48分打點的回春級表現。

陳鏞基 朱育賢 樂天桃猿

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