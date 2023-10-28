中職／挑戰賽經驗多 潘威倫：一定會被氣氛影響

中華職棒季後挑戰賽開打，兩隊除28人球員名單外，也各帶了4名隨隊球員，統一獅隊潘威倫生涯第5次參與季後挑戰賽，第1次以隨隊身分出席，他認為短期賽事關鍵在適應氣氛，「一定會被影響，但要能保持正面。」

潘威倫在2005、2006、2007、2017年季後挑戰賽都曾登板先發，留下2勝0敗、26.1局、防禦率1.03的成績，包含06年一場9局完投完封勝，只不過2018年未擠入季後挑戰賽名單，2021年總冠軍賽則是以隨隊身分參與。

對隨隊身分潘威倫不算陌生，名單出來前仍保持專注訓練，最後雖未入列，「現在每個位置都有很多人選，球隊有共同的最後目標，團隊裡每個人有自己的工作，我就是好好幫隊友加油、鼓勵，其他我想教練團也都有人會協助球員。」

過去參與過多次季後賽，潘威倫認為，短期賽球迷應援、比賽張力都不同，「一定會被氣氛影響，但就怕太想要，反而緊繃，如果負面又會影響原有的實力，要能夠保持在原本比賽的心態裡，專注在比賽上，拿出屬於自己的實力。」

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