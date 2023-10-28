中職／對獅季後賽首戰 桃猿排出「抗兄弟」打線

樂天桃猿隊昨天早上在桃園練完球後就到台南休息，今天在季後挑戰賽面對主隊統一獅，陣容不用想太多，就是排出「準季後賽」時的陣型，林立、成晉、梁家榮扛起前三棒，好消息是林承飛也回到先發名單。

猿隊先發名單早早亮牌，其中三名捕手選擇嚴宏鈞先蹲，總教練曾豪駒解釋，以整體戰力來看，嚴宏鈞的表現最平均，特別是在對中信兄弟隊的4場比賽就是由他主戰，對比賽的理解度也最好。

這分名單的靈感，曾總不諱言也是來自那4場血戰，每場輸贏都關係到季後賽，讓球員提前體驗高張力賽事，「就是目前最好的，加上對兄弟的陣容去排。」

曾豪駒指出，經過那4場比賽，球隊目前士氣、凝聚力都很好，「比賽過程中，也突顯了大家對於球賽的掌握度。」

另外季末受傷的林承飛日前已經可以正常練習，今天也正式回歸先發名單，擔任第6棒、游擊手，其餘先發還有指定打擊廖健富、一壘陳俊秀、左外野手朱育賢、中外野手陳晨威，林泓育、林子偉則在板凳待命。

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