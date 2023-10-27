中職／季後挑戰賽獅猿鬥 首戰布雷克vs.威能帝

中職季後挑戰賽明天下午5點在台南棒球場揭開序幕，負責打頭陣的先發投手揭曉，統一獅隊推出「大醫生」布雷克，樂天桃猿隊則由威能帝把關首戰。

味全龍隊以下半季冠軍、全年勝率第一在總冠軍賽等待對手，另一張台灣大賽門票將由獅猿相爭，進行4戰3勝制系列賽，獅隊因上半季冠軍而「保底」1勝、握有3場主場優勢，明天在府城迎接猿軍來襲。

獅隊推出最穩的布雷克先發，本季投出10勝7敗、防禦率2.83依舊沉穩，今年面對猿隊先發5場、防禦率2.83，生涯對戰則是8勝4敗、防禦率3.28。

身披猿隊球衣打布雷克最有心得的打者已經不在陣中，藍寅倫對戰31打數敲出14安打、2轟，對戰打擊率高達4成52，但人已轉戰台鋼雄鷹隊；現任猿隊選手中對戰最佳的打者要屬陳晨威，42打數敲出13支安打，對戰打擊率3成10。

猿隊推出威能帝先發，本季先發8場，取得4勝1敗、防禦率2.09，與獅隊只有1場交戰經驗，是在9月28日演出9局失1分完投勝。

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