日職／羅曼通報 養樂多國際組長：台頂級選手比日本好

養樂多隊編成部國際組組長奧村政之任務是到世界各地尋找好手，今年5月到台灣觀察高中、大學球員，因而發掘鶯歌工商台日混血投手徐翔聖，也認識到台灣選手與想像中不同，「頂級選手，甚至在日本選手之上。」

奧村政之會來台灣視察，與富邦悍將隊投手教練羅曼有關，羅曼過去曾效力養樂多4年，與奧村政之仍有聯繫，奧村政之說：「他告訴我，台灣有很多好選手可以來看。」

近年不只養樂多，火腿隊今年也以育成合約簽下剛升大學的孫易磊，日職球隊開始關注台灣年輕選手，奧村政之表示，實際到來台灣後，發現台灣的頂級選手，甚至是在日本之上。

養樂多上一次簽下台灣選手已經是1989年的郭建成，也在日職一軍留下2年成績，奧村政之表示，郭建成距今也已經30多年，希望新一代的選手加入，能夠帶來新鮮感。

徐翔聖在今年新北市長盃投出151公里球速，奧村政之並不意外，認為以他的身材條件，球隊原本就看好有這樣的球速，但也會持續觀察到畢業前，「徐翔聖的教練帶的很好，不只是他們，台灣的教練們指導的都很好。」 日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，球團代表奧村政之出席為徐翔聖戴上帽子。記者曾吉松／攝影

商品推薦