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日職／羅曼通報 養樂多國際組長：台頂級選手比日本好
養樂多隊編成部國際組組長奧村政之任務是到世界各地尋找好手，今年5月到台灣觀察高中、大學球員，因而發掘鶯歌工商台日混血投手徐翔聖，也認識到台灣選手與想像中不同，「頂級選手，甚至在日本選手之上。」
奧村政之會來台灣視察，與富邦悍將隊投手教練羅曼有關，羅曼過去曾效力養樂多4年，與奧村政之仍有聯繫，奧村政之說：「他告訴我，台灣有很多好選手可以來看。」
近年不只養樂多，火腿隊今年也以育成合約簽下剛升大學的孫易磊，日職球隊開始關注台灣年輕選手，奧村政之表示，實際到來台灣後，發現台灣的頂級選手，甚至是在日本之上。
養樂多上一次簽下台灣選手已經是1989年的郭建成，也在日職一軍留下2年成績，奧村政之表示，郭建成距今也已經30多年，希望新一代的選手加入，能夠帶來新鮮感。
徐翔聖在今年新北市長盃投出151公里球速，奧村政之並不意外，認為以他的身材條件，球隊原本就看好有這樣的球速，但也會持續觀察到畢業前，「徐翔聖的教練帶的很好，不只是他們，台灣的教練們指導的都很好。」
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