日職／獲養樂多指名很感動 徐翔聖與小川泰弘神奇結緣

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖昨天跟家人一起收看轉播，看見自己獲得養樂多隊育成選秀第1指名，徐翔聖說：「非常感動，從小就在看日本職棒，很想有一天能夠加入。」也透露與小川泰弘的一段緣分。

仍就讀高三的徐翔聖要等到畢業後才能正式簽約，不過今天養樂多球團今天為他舉辦記者會，編成部國際組組長奧村政之為徐翔聖披上球衣、戴上球帽，母校長安國中、鶯歌工商教練以及家人都在場見證。

日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，徐翔聖和鶯歌工商教練王傳家（右）、長安國中教練鄭凱名（左）合影。記者曾吉松／攝影

「第一次這種體驗，很緊張。」徐翔聖說：「見到這麼多一路陪我長大的人，非常感謝他們的教導和陪伴。」也感謝長安國中時期教練鄭凱名、鶯歌工商教練王傳家、盧劭禹，「他們都一直鼓勵我，告訴我未來不可限量。」

今年5月的玉山盃徐翔聖就從教練團得知有日本球團在關注，有機會也想試試看，尤其年齡上剛好符合選秀規定，「從小就在看日職，那是我的第一目標，生活上也可以適應，食物、語言都不用擔心。」

日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，會後徐翔聖（中）與家人合影，媽媽高橋可奈子（左一）、弟弟徐大聖（左二）。記者曾吉松／攝影

徐翔聖在日職選秀會上以高橋翔聖之名獲選，他的母親高橋可奈子是日本大阪人，小時候就跟媽媽一起去甲子園看過阪神隊比賽，最欣賞的球員是藤川球兒，「他上場投球時都有一股安心感，這是想要學習的地方。」

徐翔聖也意外的很小就與養樂多隊結緣，國小就讀台北日僑學校時，剛好當時日本武士隊來台，遇到養樂多投手小川泰弘，徐翔聖頭上戴的阪神虎帽子吸引到小川泰注意，摸摸他的頭說：「也要來看養樂多喔。」徐翔聖說：「沒想到現在變成隊友。」

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