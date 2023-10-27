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日職／獲養樂多指名很感動 徐翔聖與小川泰弘神奇結緣
鶯歌工商台日混血投手徐翔聖昨天跟家人一起收看轉播，看見自己獲得養樂多隊育成選秀第1指名，徐翔聖說：「非常感動，從小就在看日本職棒，很想有一天能夠加入。」也透露與小川泰弘的一段緣分。
仍就讀高三的徐翔聖要等到畢業後才能正式簽約，不過今天養樂多球團今天為他舉辦記者會，編成部國際組組長奧村政之為徐翔聖披上球衣、戴上球帽，母校長安國中、鶯歌工商教練以及家人都在場見證。
「第一次這種體驗，很緊張。」徐翔聖說：「見到這麼多一路陪我長大的人，非常感謝他們的教導和陪伴。」也感謝長安國中時期教練鄭凱名、鶯歌工商教練王傳家、盧劭禹，「他們都一直鼓勵我，告訴我未來不可限量。」
今年5月的玉山盃徐翔聖就從教練團得知有日本球團在關注，有機會也想試試看，尤其年齡上剛好符合選秀規定，「從小就在看日職，那是我的第一目標，生活上也可以適應，食物、語言都不用擔心。」
徐翔聖在日職選秀會上以高橋翔聖之名獲選，他的母親高橋可奈子是日本大阪人，小時候就跟媽媽一起去甲子園看過阪神隊比賽，最欣賞的球員是藤川球兒，「他上場投球時都有一股安心感，這是想要學習的地方。」
徐翔聖也意外的很小就與養樂多隊結緣，國小就讀台北日僑學校時，剛好當時日本武士隊來台，遇到養樂多投手小川泰弘，徐翔聖頭上戴的阪神虎帽子吸引到小川泰注意，摸摸他的頭說：「也要來看養樂多喔。」徐翔聖說：「沒想到現在變成隊友。」
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