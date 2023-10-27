日職／徐翔聖畢業前養樂多不介入 挖掘台灣好手有原因

養樂多隊昨天在育成選秀第一輪選進鶯歌工商投手徐翔聖，成為日職史上第一位選秀台灣高中生，今天養樂多球團也為他舉辦記者會，球團代表奧村政之強調會等到明年畢業後再締結正式契約，畢業前一切交由學校培養，球團不會介入。

養樂多今天在台灣舉行記者會，編成部國際組組長奧村政之為徐翔聖披上球衣、戴上球帽，奧村政之表示，昨天指名之後，就跟他本人確認過有意願加盟。

日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，球團代表奧村政之出席歡迎徐翔聖。 記者曾吉松／攝影

台灣無論中華棒球協會或是學生棒球聯盟都有高中生要畢業後才能與職棒簽約的規定，奧村政之也在記者會上表示，正式契約是等到明年畢業後，「到明年6月還有7個多月的時間，一切全權交給王（傳家）教練，養樂多不會給出任何指示或指導。」

奧村政之的工作就是在世界各地尋找好手，今年5月來台灣觀察大學到高中各層級，其中視察到鶯歌工商時，發現徐翔聖具有台灣、日本雙重國籍。

日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行。 記者曾吉松／攝影

奧村政之回到日本後展開調查，看徐翔聖是否有可能以日本選手身分參加日職選秀會，如此就不需要競爭洋將資格，「這是個很有力的優勢。」如今透過選秀正式選入，等待他畢業後，希望透過2年時間培養，目標讓他在2026年能夠升上一軍。

徐翔聖的187公分身高是一大優勢，奧村政之也點出，徐翔聖的無論滑球、變速、伸卡都能丟，印象非常好，另外「全身關節靈活，可動角度大，這是一個可以成為好選手的特徵」。

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