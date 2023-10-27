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中職／首次提早離台 德保拉：希望再回來為兄弟效力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋投德保拉難得早早離台，約滿的他在搭機返國前向球迷喊話希望能再回來。 聯合報系資料照
洋投德保拉難得早早離台，約滿的他在搭機返國前向球迷喊話希望能再回來。 聯合報系資料照

中信兄弟隊今年未能打進季後賽，洋投德保拉難得早早離台，雙方合約也到最後一年，他在搭機返國前向球迷喊話：「如果可以，希望再回來為球隊效力。」

德保拉在機場搭機前，透過兄弟官方頻道表示：「今年一整季發生滿多事情的，但也是感謝上帝，今年也是有一個很棒的經驗，只是比較可惜的是，就是我在台灣的這4年，前幾年都有進季後賽，只有今年沒有打進季後賽，這個讓我有一點沮喪，其他都是很棒的經驗。」

德保拉從2020年首次來台，連續3年隨隊打進季後賽，今年則是在最後關頭差一步無緣延續賽季，他在中職拿下過2屆勝投王、2屆防禦率王以及三振王三連霸，更是2020年投手三冠王，今年首次在個人獎項上從缺。

德保拉與兄弟的2年合約在今年走完，明年是否續留兄弟仍未定，他表示：「如果可以，希望很快就能再見到你們，如果可以，希望再回來為球隊效力，把我的好表現展現給球迷們看，跟隊友們一起拚戰。」

德保拉今年留下27場出賽、10勝9敗的成績，開季雖然一度表現不理想，最終防禦率仍收在3.53，173.1局投球，送出139次三振。

德保拉 中職 中信兄弟

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