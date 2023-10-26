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棒球／徐翔聖獲日職指名 棒協：非正式合約不影響國內參賽

中央社／ 台北26日電
徐翔聖。 報系資料照
徐翔聖。 報系資料照

鶯歌工商投手徐翔聖在日職育成選秀會中獲指名。過去高中生與職棒球團簽約討論不少，棒協回覆，養樂多球團已拜會說明尚非正式合約，在不違背原則下，不影響徐翔聖參加協會主辦的賽事。

日本職棒選秀會今天登場，在育成球員選秀會首輪東京養樂多燕子隊指名台灣17歲台日混血投手徐翔聖（高橋翔聖），也成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，將於明天舉行記者會。

過去高中在學生球員與職棒球團簽約也曾引起不少討論，2006年蔣智賢、黃志祥、林旺億加盟紅襪隊，當時3人仍是在學身分，簽約後中華民國學生棒球運動聯盟也有召開「紀律委員會」處分；事後棒協、日職、韓職、美職取得共識，職棒球團不得與台灣高中未畢業球員簽約。

中華民國棒球協會秘書長林宗成接受中央社記者訪問表示，日職養樂多球團有特別到協會拜會說明，目前雙方不是正式合約，僅同意徐翔聖明年畢業後會加入日職養樂多隊球團，等到徐翔聖畢業後才會正式完成簽約。

林宗成表示，目前時空環境不一樣，也產生一些新的作業模式，養樂多球團這樣的模式日本職棒聯盟也接受，也沒有影響到棒協原則，徐翔聖還是會把書念完，維持學生身分打協會主辦的比賽。

林宗成也提到，日本提供球員很好環境，在不違背原則的狀況下，畢業才簽約，棒協也樂觀其成，也希望未來國家隊若有需要徐翔聖的時候，球團也可以支持配合。

至於學生棒球運動聯盟目前回覆，「因無前例，聯盟這邊會開委員會討論。」

棒球 養樂多燕子 棒協

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