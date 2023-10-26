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日職／台日混血徐翔聖獲指名 王傳家：很晚才發現這塊璞玉

中央社／ 台北26日電
王傳家。 報系資料照
王傳家。 報系資料照

鶯歌工商棒球隊17歲台日投手徐翔聖在日職育成選秀會獲養樂多隊首輪指名，成為台灣應屆高中生第1人。總教練王傳家從他身上看見熱情，目前最快球速達150公里，控球佳未來性看好。

日本職棒選秀會今天登場，東京養樂多隊在育成選秀會首輪指名鶯歌工商好手徐翔聖（高橋翔聖），成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，預計明天舉辦記者會。

徐翔聖是台日混血，媽媽是日本大阪人，他身高186公分、身材突出，今年初高中木棒聯賽最快球速投到145公里，近期市長盃測速最快提升到150公里。王傳家接受中央社訪問時笑說，徐翔聖個性偏「溫和」，少了一點點霸氣，希望徐翔聖更成熟之後，場上可以展現霸氣。

徐翔聖。 報系資料照
徐翔聖。 報系資料照

王傳家透露，其實比較晚才發現徐翔聖這塊璞玉，徐翔聖原本有意到別的縣市讀書打球，後來選擇到鶯歌就讀。在王傳家眼中，徐翔聖是有想法的球員，「球員要有想法才會進步，不管是好是壞，有想法才會有目標，把想法跟教練討論、執行，剩下的就看結果。」

被問起台日混血身分對徐翔聖的影響，王傳家直言：「應該是熱情吧」，因為熱情一直保存著，讓徐翔聖在學習及養成過程中，很有自己的想法，也很認真。

徐翔聖一直都是控球見長的投手，現在球速往上提升後，也沒有丟失本來有的優勢。王傳家表示，「他在速球派投手中，控球算是好的」，球場上掌控能力不錯，身材突出有未來性，就看自己未來的成長。

鶯歌近期培養出不少好手，除了進到中職，也有旅外球員，如美職波士頓紅襪隊投手劉致榮。王傳家強調：「我們有時間等待球員的養成，希望可以培育出更多優秀球員，不一定要在高中發光發熱，起碼的基礎做好。」

選秀 球速 養樂多

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